大陸限制旅客來台，8月起暫停發放個人來台簽證，9月起調整來台團客配額，宣布至今已近滿月，交通部昨日召開會議，針對陸客問題提出四大措施，包括開放便利簽證、提高包機補助、新闢航點或增加航班、引流觀光客至中南部旅遊。

交通部指出，第一將研擬更開放、更簡便的簽證措施，如推動泰國、菲律賓、俄國等國試辦免簽期，調整為每二到三年檢討一次，降低當地組團社經營風險，並提高投資台灣旅遊意願，另也會研議開放持晶片護照的印尼旅客，來台享有免簽福利。目前正與外交部、內政部會商中，研商簡化核發國際旅客簽證的流程。

第二為提高包機補助，提昇來台運量，為鼓勵日韓二、三線城市旅客包機來台，研議將包機獎助金額調高10％，針對單程飛行時數6小時以上，且停留時間達6天5夜的長程包機，依人數級距每人獎助100到200美元不等。

第三為與航空公司研商鼓勵新闢航點或增加航班的措施。第四則是為引流觀光客至中南部旅遊，只要持短期觀光簽證的國際旅客，至高鐵海外特約經銷商購買高鐵單程乘車券，搭乘目的地為台中以南的高鐵站，即享有一次同區間第二任車票免費優惠，期限至明年4月底為止。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，總統蔡英文有指示，政務委員張景森規劃跨部會協商，近日就會召開行政院觀光發展推動委員會，預計有三場專案會議，討論題目包括旅宿產業法規調適、入境觀光與國內旅遊、陸客限縮因應辦法。

(中時 )