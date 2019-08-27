大陸限制旅客來台，對觀光產業產生巨大衝擊，現已陸續出現裁員、縮編情形。雖然中央宣稱「雞蛋要放在多個籃子」，但事實就是陸客占我國旅客最大宗，7月來台旅客共增近14萬，陸客就佔了7成以上，中央不願修復兩岸關係，卻也沒有實際對案。業者坦言，突然要專做陸客的業者轉型並不容易，且遠水也救不了近火。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，政府確實有在輔導專做陸客的業者轉型，然而培養市場需花上十年以上時間，大陸市場也耗費多年才成熟，且不同國家旅客都有不同屬性，如今突然要業者轉作其他國家旅客並不容易，坦言「遠水救不了近火」。

李奇嶽表示，雖然台北市有各國旅客，但9月訂房量也已大減三分之一，業者緊張到不行，更別說其他縣市。

台灣觀光服務救援協會理事長許高慶表示，交通部面對危機，只會提出國旅補助專案，然而補助只能讓本來就要出遊的民眾搭便車，反增業者處理程序麻煩，帶動產業效益有限，更別說國人與國際旅客的消費力天差地遠。

許高慶表示，林佳龍雖提出開放陸客從第三地免簽來台，但應沒有經過跨部會協商，才會遲遲沒有下文。他直言，不用說那麼多，政府只要推出措施，業者自然會配合，狠酸「政府永遠說的比做得多，不然就是做的都沒用」。

許高慶說，政府應拿出魄力，在大陸以觀光脅迫我國時，才能有解決辦法，向日本、韓國等，面對大陸觀光限令，仍能突破困境，無奈表示「蔡政府三年來到底做了什麼事？」

花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，陸客不來，對花蓮影響巨大，且花蓮交通不便，政府應對花蓮特別照顧，建議國旅補助開放經費無上限，並延長至明年除夕。

陳義豐表示，對開放陸客第三地來台免簽期望不大，他坦言「台灣有這麼大的魅力，值得陸客冒著風險、增加成本，也非來不可嗎？」

(中時 )