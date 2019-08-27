新北市新店警分局頂城派出所副所長邱國鴻、警員李立偉、陳柏安等人，日前凌晨1時許執行巡邏勤務時，接獲勤務指揮中心通報表示，在新店區碧潭飯店內有一名來自大陸的夏姓女遊客需要協助。

經警方到場了解，夏女稱與先生晚間到北市唱歌結束，搭乘計程車返回投宿地點後，發現自己的錢包遺失在計程車上，裡面還有1萬6千塊的新台幣跟一些證件，因再過兩天就要準備回國了，心裡非常的著急不知道該怎麼辦。

新店警方了解完狀況後，立即調閱碧潭飯店監視器與附近的路口監視器，最後順利查到當時夏女搭乘的計程車車號與車型，並順利聯絡到該計程車駕駛，警察說明原委並請駕駛幫忙將錢包送回頂城派出所。

大約凌晨2時許，司機終於將錢包送回頂城派出所，夏女收到錢包打開確認裡面東西都沒有少，當場大聲讚許新店分局警察的高效率，與計程車司機拾金不昧的誠實精神，臨去前並一再感謝警方與計程車司機的熱心幫忙。

(中時 )