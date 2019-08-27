歷史教育「新三自運動」再發出檄文！不滿新學期高一歷史課本充滿「台灣地位未定論」，以多元文化或海洋文化之名矮化中華文化主體地位，由嘉義大學教授吳昆財等專家學者發起的「新三自運動」（歷史「自己救、自己寫、自己教」）選擇周五（30日）全國國高中開學日，再度召開記者會，要求在野的總統參選人表態：若明年獲得政權，是否願意廢除108歷史課綱，重回103課綱？

蔡英文政府粗暴對待高中歷史新課綱，去年10月25日台灣光復節時，吳昆財邀集前總統馬英九、台灣師範大學東亞系退休教授潘朝陽、嘉義吳鳳科技大學通識中心教授楊志遠及師大附中歷史老師蘇信宇等人發起「新三自運動」，希望集合海內外有志之士，正面論述一部可以疏通致遠的歷史課本。該項活動還特別邀請遠在美國的重量級歷史學者許倬雲跨海「聲」援。

今年「新三自運動」再度登場，吳昆財對本報表示，去年反對的是課綱這個「骨架」，但當時各個版本課本根本還沒編出來；今年反對的是誤導歷史的歷史教科書也就是「血肉」。「這個課本是要入學校、入教室、入學生的！未來10年我們都要用這些課本，身為知識分子怎麼能夠不發聲？」

吳昆財說，南一版、龍騰版的高一歷史新課本，都提出「台灣地位未定論」，尤其龍騰版更是一面倒沒有兩面並陳，還質疑《馬關條約》和《波茨坦宣言》等文件的有效性。但事實上日本天皇投降時接受《波茨坦宣言》，1952年《中日和約》承認《波茨坦宣言》，1972年中國大陸和日本建交公報時也再度承認《波茨坦宣言》，這麼多文件可以證明「台灣主權歸屬中華民國」，在學界也早已是定論。

「這不是兒戲！」吳昆財說，新課本把中華文化與台灣文化、東洋文化、原住民文化等並置，就是要稀釋中華文化的上位概念，潛台詞就是要打爛、打散中華文化，這樣的教科書會很麻煩，因為它是先射箭再畫靶，只描繪它自己要的歷史，而不顧台灣400年歷史之前的源流。

「新三自運動」呼籲，所有在野的2020總統大選參選人，包括韓國瑜和可能參選的柯文哲、郭台銘等人，必須表態：「第一，你們是否同意108年違反歷史事實的台灣史？二，如果你們當選了2020年的總統，是否比照蔡英文政府的方法，廢除108年歷史教科書？」

(旺報 )