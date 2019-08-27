去年普悠瑪列車事故中，造成8名親友死亡的台東縣成功鎮董家經營的雲海餐廳，26日晚間8時許傳出火警，火勢在1個小時候被撲滅，所幸無人員傷亡，董家大姐董小羚表示：「只要人活著就有希望。」

去年10月21日普悠瑪列車發生翻車事故，造成18人死亡，台東成功鎮董進興一家17人，因北上要參加小女兒的婚禮，回程卻搭上「死亡列車」，家族中包括董進興夫妻等8人罹難。

原由董進興夫婦經營的「雲海餐廳」因而暫停營業，今年春節餐廳才又重新開幕，不料在26日晚間8點31分傳出火警，起火點為1樓鐵皮倉庫起火，現場無人居住，燃燒面積約100平方公尺，幸無人員傷亡。

董小羚表示，兄弟姊妹道現在還是活著，不像雙親的離開那才是無望，只要人還活著就有希望！會更加堅強來過生活。董家人齊心合作整理被燒毀的餐廳，家屬表示如果客人仍喜歡他們的料理，會盡可能來繼續經營。

雲海餐廳火燒 董小羚：人活著就有希望

(中時 )