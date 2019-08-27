台南市勞工局成立的「晴天創意築夢坊」、「秀格樓」兩個手工藝平台，提供弱勢的身心障礙及婦女行銷創意作品，目前已經邁入第7年，與19個相關團體合作，協助逾300人，其中有30多位自行開業，累積創下近4700萬元業績，勞工局31日將在南紡購物中心舉辦主題市集展售活動，邀請民眾一起參與。

「給魚吃不如給釣竿，有了釣竿還要陪他釣魚。」南市勞工局長王鑫基說，2011年底成立的晴天坊及秀格樓行銷平台，讓經過職業及技藝訓練的身心障礙者及婦女有揮灑創意的舞台，也有作品獲得市府青睞，做為致贈給外賓的伴手禮，業績也逐年成長，還有人自立創業，相當不簡單。

就業促進科長沈淑敏表示，勞工局31日上午將在南紡購物中心五樓夢想舞台，舉辦「晴天好市集．亮麗尋寶趣」主題活動，現場設置19個攤位展售兩平台夥伴的手作藝品，也結合展翼烘焙坊、喜憨兒台南庇護工場、創義印務設計庇護工場、吉茂印刷庇護工場等展出特色商品。

勞工局在現場也準備手做DIY體驗活動，還有許多免費名額開放民眾現場報名，親自動手做出「精靈磁鐵」、「神燈」等裝飾小物，另外還有遊戲搶好康，透過體驗身障朋友的障礙，對身障朋友有更多認識，也有機會拿到價值1000元的現場活動禮券，更能幫助到更多弱勢朋友。

(中時 )