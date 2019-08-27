袁巴元暗嗆張錢豪。（圖／翻攝自我是袁巴元微博）

疑似袁巴元新女友。（圖／翻攝自沛翎PL微博）

33歲「星女郎」張雨綺過去演出周星馳《長江7號》走紅，去年她傳出家暴閃婚2年的富商老公袁巴元，兩人之後離婚，今年初張雨綺傳出和天厚投資CEO張錢豪交往，最近還被拍到帶著與袁巴元所生的龍鳳胎和張錢豪約會，一家四口看似相處融洽，沒想到引來袁巴元不爽，在微博暗指張錢豪吃軟飯，「恭喜你會收穫我說過的」。

張雨綺過去兩段婚姻都轟轟烈烈，2011年嫁給導演王全安，2014年男方因嫖妓被捕，隔年離婚，2016年張雨綺和相識70天的袁巴元閃婚，2017年生下龍鳳胎，去年兩人大吵，張雨綺透過公司宣布離婚，張雨綺不久又被拍到和張錢豪約會，今年2月還被網友拍到張雨綺和前夫、新歡同在飛機上，袁巴元當時曖昧回應眼見不一定為憑，「人家要是去旅遊的話，讓他們玩的開心就好了」。

最近張雨綺被拍到帶著一雙兒女和張錢豪約會，過程中男方不時貼心幫忙照料小孩，頗有實習爸爸的氛圍，袁巴元26日發文回嗆：「張先生，你是張小姐免費給你吃住又買車送錢太高興，忘了我對你的警告，恭喜你會收穫我說過的​​​​」，暗批張錢豪之後下場應該也好不到哪裡。

而眼尖網友發現，袁巴元的微博關注只有一名暱稱叫「沛翎PL」的女子，推測是新女友，有網友去問該女是否是袁巴元新女友，女方只指正他字寫錯了，另有人問和袁巴元的關係是？她回：「你們討論一下告訴我」、「你猜猜看」，沒正面回答問題。

(中時電子報)