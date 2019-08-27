身陷香港反修訂逃犯條例困境的國泰航空公司今天證實，兩架在多倫多機場的客機所預備的手提氧氣罐曾被人排氣，公司正在調查中。

《中央社》引述國泰航空的說法稱，兩架停泊在多倫多機場的客機在起飛前例行檢查中發現，部分存放在機上的手提氧氣罐被排氣或部分排氣。

國泰航空指出，每架客機都設有22個手提氧氣罐，其中一架飛機的5個手提氧氣罐受到影響，另一架則有8個。「我們在每班客機起飛前都會進行嚴格的例行檢查，因而發現有關事件。」

據指出，手提氧氣罐是供執勤的機組人員使用的緊急設備，好讓他們在飛機氣壓急降的情況下，依然能在機艙內行動。

此外，機組人員和乘客的座位上都裝有應急時使用的個人氧氣面罩，一切運作正常。

國泰航空指出，公司現正進行內部調查。

最近香港手機上流傳一則聲稱是女空服員的講話，內容大概指公司「黃絲帶的人(占中及反修例支持者)」在多倫多的客機上把手提氧氣罐內氧氣排出。講話的女子聲稱這是「沒人性的事」，因為這是救命用的，又指排氣的人是「內鬼」。

(中時電子報)