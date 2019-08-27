一名32歲黃姓男子於淡水區民權路經營網路直播公司，向馮男討要20萬債務，昨26日凌晨1時店面竟遭對方開5槍威脅，所幸店內5人即時散開，未釀成傷亡。警方趕往採證並循監視器於26日晚間8時逮捕26歲馮男與27歲鄭男，兩人依《槍砲彈藥刀械管制條例》、殺人未遂罪嫌移送偵辦。

據了解，黃男半年前租下淡水民權路店面，欲開設網路直播工作室販售A貨精品，因急需用錢買賣貨品，不斷向多年好友馮男討回曾出借的20萬元，雙方債務喬不攏，借錢的馮男相當不滿上門開槍洩恨。

附近鄰居表示，槍擊前後店面都無打鬥、爭吵聲，聽到第1聲槍聲後以為是鞭炮聲，隨即又傳來4聲槍響，趕緊出門查看，未看見任何蹤影。案發當時，黃男表示，和4名員工正坐在工作室聊天，聽到鐵捲門外傳來大聲槍響，趕緊跑離現場。

經警方採證，發現5枚制式90手槍彈殼，並鐵捲門外小客車窗、鐵捲門上分別發現2個、3彈孔，屋內、屋外則分別有2顆、3顆掉落彈殼。經監視畫面顯示，2名男子騎乘1部重型機車鬼祟行經該店面，後座男子持手槍朝店面連射5槍，隨即加速離開，整起射擊事件2嫌均未下車，前後僅花近4秒時間。

警方立即查閱車籍資料，並依黃男口述鎖定兩嫌身分，26日晚間8時逮捕涉案開槍的馮男、騎車鄭男，並起獲1把改造槍支，訊後將2人將依《槍砲彈藥刀械管制條例》、殺人未遂罪嫌移送偵辦。

(中時 )