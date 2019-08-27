故宮近來持續對台灣民眾祭出優惠，不只在今年五月到八月期間，故宮南院逢例假日和國定假日開放所有民眾免費參觀，九月適逢教師節，全國教師憑教師證或學校識別證，即可免費參觀南北故宮。

故宮透過新聞聯絡人表示，九月的教師優惠源於2018年，當為了配合台北市政府「敬師月」活動，提供台北市教師在9月份時免費參觀故宮，反應良好。因此今年為了向全國教師表達慰勞之意，特別將這項優惠措施擴及全國教師。

故宮表示，優惠與大陸取消陸客來台自由行無關。依去年統計，故宮陸客自由行人數占比不到一成。目前今年上半年參觀人次，依故宮北院總計為213萬853人次，比去年上半年參觀人次多，且日、韓、東南亞觀光客都有成長，去年故宮北院總參觀人次為386萬644人。

此外，十月國慶日期間，故宮表示為鼓勵僑胞回國觀光消費，憑僑胞卡除國慶日當天免費參觀，全月也可以新台幣100元購買「僑胞參觀券」，憑券可參觀南北兩院區。

故宮原先就有固定的免費參觀日，像是元旦、元宵節、5月18日國際博物館日、9月27日世界觀光日、國慶日和10月17日台灣文化日。五月也配合勞動節，擴大紀念勞動月，五月份持「職安卡」者含一位親屬可免費參觀故宮。

自2017年起，故宮實施每日下午16：30後國人憑證件和持中華民國外僑永久居留證者可免費參觀故宮正館的優惠，目前每月約有3000人次使用這項優惠。南院則是自下午三點起，嘉義縣、市居民憑身分證件就能免費參觀。兩項措施都將延續至2020年底。

(中時 )