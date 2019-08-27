侯友宜現場親自為老師敷上優惠活動所提供的面膜。（譚宇哲攝）

新北市府將9月訂為「敬軍愛師月」，結合民間資源推出「2019新北就是敬軍愛師 SUPER LOVE」系列優惠活動，包括新北各文化場館免費入館優惠、國民運動中心免費開放健身房或游泳池體驗1次，搭配連鎖美髮、美妝、餐飲、旅宿業多種好康優惠，邀請全國軍人、老師到新北度過尊榮9月。

新北市長侯友宜今天下午出席新北敬軍愛師月活動記者會，侯批上超人披風，現場親自為老師敷上優惠活動所提供的面膜，笑說「希望老師人美心美，外表也美」。

侯友宜表示，軍人捍衛國家，老師更負起教育下一代的責任，都是社會穩定的力量，一直備受尊敬，但近年社會風氣對於兩種職業的推崇感不若以往，9月是分別有軍人節和教師節，希望藉由系列活動提供老師、軍人優惠折扣，表達對他們的支持。

新北市府在9月期間提供全國軍人、老師憑證免費參觀各文化場館、12座運動中心健身房或游泳池免費體驗1次，還有影城包場電影欣賞會、舒壓按摩，並透過敬軍影片、單曲傳唱，帶動各界敬軍愛師。

此外，各大企業也聯合推出「心美 人美 未來美」優惠活動，邀集多家美髮、美妝、餐飲品牌提供全國教師及軍人優惠，休閒飯店與渡假村也提供住宿、餐飲及泡湯折扣，詳細活動資訊可至新北市府網站查詢。

(中時 )