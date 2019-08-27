電影《花椒之味》演員賴雅妍、劉瑞琪和導演麥曦茵27日出席媒體茶敘，賴雅妍在片中和飾演母親的劉瑞琪關係緊繃，她表示小時候曾因頂嘴被媽媽賞巴掌，她怒回：「妳知道呼巴掌很不給人面子嗎？」接著甩門。不過她也笑言：「肚子餓知道要道歉。」此次演完開始檢討過去和媽媽的相處方式，「反省所有的應對進退、沒大沒小和沒禮貌。」

劉瑞琪私下表示當初為接該片，不惜錯過家人在倫敦的婚禮，她過去在《愛上哥們》飾演賴雅妍的「婆婆」，此次則有不少場氣氛微妙的母女戲，她表示麥曦茵會一直要求「買保險」，引導演員多演幾次，就連遞頂帽子給賴雅妍都被要求「有著情人送別的距離」，但劉瑞琪絲毫沒有怨言，更表示：「被折磨得很爽。」

該片找來劉德華和任賢齊友情客串，賴雅妍表示有和劉德華見到面，但不敢露出迷妹狀態，「氣場還是要Hold住！」不過瞬間又用少女聲音說：「他有跟我握手！」感嘆對方即使只有一天戲份，「沒忘記顧到每個人。」劉瑞琪在旁不禁感嘆此次沒機會赴港和劉德華共演，喊話：「媽媽會很迷戀他！」

實力派演員鄭秀文、鍾鎮濤同樣在片中發揮演技，鄭秀文原應有機會入圍金馬獎影后，卻因大陸國家電影局宣布陸片不參加今年金馬，不少香港片商跟進，麥曦茵被問此次是否無緣金馬，她語帶保留說：「我們都是被公司告知參加影展的結果。」會覺得可惜嗎？她僅發出語助詞：「嗯。」未再多做回應。該片9月12上映。

(中時 )