日前震撼全台的海釣船1500公斤毒品走私案，案情持續擴大，目前包含前警官李哲銘等10餘人被收押外，檢方正持續追查上下游供應鏈，案件持續偵辦尚未偵結，就連查扣的金海銘號漁船也遭檢方法拍，27日在台東地檢署拍賣，最後以58萬標出。

台東地檢署5月9日在蘭嶼外海查獲藍悅號海釣船走私899.16公斤安非他命，前蘭嶼分駐所長在案發隔日就神奇失蹤，遭台東縣警局火速免職，並列走私案關係人，著專案小組在10日晚間又在富岡漁港查獲蘇澳籍漁船金海銘走私毒品，起出600公斤安非他命，兩起海釣船走私毒品數量驚人，重量達到1500公斤。

為免船隻長期查扣， 保管不易且有價值減損之虞，台東地檢署表示，故自查扣時起，檢察長長曉雯即指示由檢察官黃榮德等人成變價拍賣小組即刻著手進行變價拍賣程序，27日正式進行拍賣。

金海銘號為CT4船級、總噸位71.9噸，下水時間已逾30年之遠洋作業漁船，雖然造價不斐，但因尚有新台幣485萬4031元之抵押權設定，起標價由70萬開始起標，但一開始卻乏人問津，經減價2次，最後才以58萬標出，所得金額將作為本案沒收犯罪工具之擔保。

(中時 )