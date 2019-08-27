觀光局耗資300萬元打造集集支線彩繪列車爭議不斷，昨日公佈3種石虎姿態的圖案，包括走、躺、玩三版，強調已獲特生中心與生態專家認可，9月20日前將更新圖案於列車上。「舊石虎」作者聽聞石虎瀕臨絕種，竟暖心免費繪製三張石虎圖片，提供所有台灣民眾與保育團體使用。觀光局表示，因已有原創圖片，因此不會採用該圖。

觀光局推出「國立集集美術館」彩繪列車，以代表集集香蕉的亮黃色作為主色設計，並融合了集集鐵道旅遊、在地產業、藝術文化三種元素設計而成，由於集集是「石虎娘家」，車廂也繪有石虎圖樣，盼能結合教育與旅遊意義。

然而彩繪列車風波不斷，從石虎畫成豹、使用字體版權被買斷，又被抓包圖是從圖庫買來，作者Катя Молодцова也在臉書回應，「當我畫這系列的插圖時，牠就是一隻花豹，不是一隻石虎」。

為平息風波，觀光局緊急決議塗掉原石虎並修正，昨日公布三張新版石虎圖案，共有坐著、躺著、玩耍的三種樣態，也強調特生中心主任與動物專家都認同本次改版後圖案，近期更新後會在車廂內畫上躺著的版本，在車廂外畫上玩耍行走版本，傳遞石虎動態感，不過三張圖都會用於後續行銷中。另字體也會按照版權作業程序處理。

感動的是，Катя Молодцова得知我國石虎面臨生存危機，願意免費繪製台灣石虎，為保育石虎與台灣人民站在一起。她所繪製的三張石虎圖片今日也公布，她表示，石虎圖畫將公開予所有台灣民眾與保育團體使用，所有人都可以點選分享。

觀光局主任秘書林坤源表示，由於已有原創圖片，因此觀光列車不會採用Катя Молодцова繪製的圖片，就留給未來任何有需要的個人或單位採用。

(中時 )