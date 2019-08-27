台北市立兒童新樂園推出優惠，9月1日至10月31日平常日，凡滿10位以上的公私立幼兒園團體，在入園前7天完成預約後，可享有平日入園免費，以及4張免費遊樂券。（北捷提供）

台北市立兒童新樂園的「波力摩天輪」，是園區內最醒目的遊具，已吸引超過450萬人次的搭乘。（北捷提供）

遛小孩看過來！台北市立兒童新樂園推出好康優惠活動，9月1日至10月31日平常日期間，只要是滿10位以上的公私立幼兒園團體，在入園前7天完成預約後，可享有平日入園免費，每名兒童還可獲得4張免費遊樂券，遊玩編號1至13號的遊樂設施，讓親子共享美好的遊憩時光。

北捷表示，4張免費遊樂券，需再年底前使用完畢；此外，兒童新樂園也與園區商家合作，提供兒童專屬預約優惠價，凡是完成預約30人以上的幼兒園團體，進入「卡哇依親子堡」的小朋友，只需50元；而進入「如果兒童劇場」的小朋友，0至3歲免費觀賞，4至6歲只需50元。

兒童新樂園自2014年12月開園迄今，園區內最醒目的「波力摩天輪」，已超過450萬搭乘次數，幾乎是每2人來園區玩，就有1人搭乘；若在白天登上摩天輪最高點，可將園區的風光盡收眼底，傍晚則可欣賞浪漫的都市夜景，搭乘1次僅30元。

北捷統計，截至25日，累計入園人次已來到997萬，未來出現的第1000萬人次幸運遊客，不僅可以獲得價值約12萬元的兒童新樂園年票1張，前後各5名的遊客，也可獲得價值約3萬元的兒童新樂園季票1張。

北捷提醒這11位幸運得主，年票及季票均限本人使用，並需於有效期限內，享有免費入園，以及無限次數搭乘園區內的13項大型遊樂設施。除了年票或季票外，園方也會持續推出其他免費好康，豐富整趟遊玩行程。

(中時 )