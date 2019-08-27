關子嶺溫泉美食節邁入第15年，今年活動將於9月21日起展開，首波就釋出限量下殺的溫泉套票、當季風土小旅行路線、12家飯店平日住宿就送桶仔雞的「雞加酒」專案等，還可兌換主廚研發的關嶺旬味便當。（莊曜聰攝）

關子嶺溫泉美食節邁入第15年，今年活動將於9月21日起展開，首波就釋出限量下殺的溫泉套票、當季風土小旅行路線、12家飯店平日住宿就送桶仔雞的「雞加酒」專案等，邀請民眾一起來泡湯。（台南市觀光旅遊局提供）

台南關子嶺是全台聞名的溫泉區，泥漿溫泉是其一大特色，邁入第15年的關子嶺溫泉美食節將於9月21日登場，為期1個月，南市觀光旅遊局27日啟動首波行銷活動，推出各項好康，包括500張超值折扣的溫泉套票、當季風土小旅行介紹，以及平日住宿就送桶仔雞的「雞加酒」等優惠專案，連出場代言的市長黃偉哲都忍不住要搶先預訂。

南市觀旅局指出，關子嶺地區的遊客人數自2016年起，年年突破100萬人次，泥漿溫泉特色在2018年還獲交通部觀光局評選「全台10大好湯名泉冠軍暨南湯首選溫泉區」，近年來溫泉季活動也提前到夏、秋舉行，串連冬、春旺季，推廣四季都能泡湯的健康遊程。

今年溫泉美食節依然活動滿檔，包括關嶺風呂套票、在地風土旅行、平日住宿送桶仔雞的「雞加酒」專案、假日市集、浴衣體驗、溫泉美食推廣、3D光雕秀、主題攝影比賽、夜間街景燈飾營造等系列活動。

觀旅局27日先釋出首波宣傳，為串連關子嶺周邊景點，結合東山農遊業者推出龍湖山生態農莊烘焙小旅行、仙湖農場風土滋味咖啡小旅行、東香貓咖啡園區農村體驗等，泡湯不夠還能玩個過癮。

另外與農業局、南市養雞協會、關嶺12家旅宿業者合作，平日住宿不但可享最高47折優惠，還有道地的甕仔雞料理，限量240份，訂購要快；而最超值的就是關子嶺溫泉套票，泡湯、住宿、交通都有優惠，還有特色商品及主廚研發的溫泉便當免費兌換等，原價1640元優惠價只要550元，限量500張，9月2日起在KKTIX活動售票網開賣，活動詳情可上2019台南關子嶺溫泉美食節活動網站或台南旅遊網查詢。

(中時 )