中國大陸影音社群平台抖音（TikTok）裡最有名的「勞力士男」紅到台灣來，是網友們的新寵兒，影片中他有著顯鮮明的土豪形象，藉由大老闆的角色與黑色幽默的詮釋手法，並用誇張的演技演繹出社會血淋淋的真相。這的確給了頻道火的理由，但網路上曝光了該主角的真實身分，竟真的是個大老闆。

影片中他有著顯鮮明的土豪形象，藉由大老闆的角色與黑色幽默演繹出社會血淋淋的真相。（圖翻攝自朱一旦的枯燥生活blibli）

這陣子「有錢人的生活，往往是這麼樸實無華，且枯燥」成為了許多人朗朗上口的一句話，出自於中國抖音頻道「朱一旦的枯燥生活」，主角總在每部影片結尾時所加註的座右銘，成為該頻道精髓，影片以周星馳喜劇式的誇大效果包裝，再以有錢人炫富口吻來描述他每日「枯燥」的生活，核心是心酸的真相。引起的共鳴，成了朱一旦火爆的理由。

有錢人的生活，往往是這麼樸實無華，且枯燥」成為了許多人朗朗上口的一句話。（圖翻攝自朱一旦的枯燥生活blibli）

大家原以為，朱一旦只是一個普通的自媒體從業者，靠著拍一些有錢人樸實無華且枯燥的快樂細節，充其量也是來賺流量。甚至片中靈魂「勞力士」出現實在太多次，讓許多網友都好奇《朱一旦的枯燥生活》是不是勞力士公司在背後一手策劃的一場大型廣告。結果萬萬沒想到，朱一旦的勞力士手錶是真的，他的有錢人身份也是真的。他拍視頻的初衷，竟真的只是有錢人枯燥的快樂而已。

朱一旦原名朱亘，他視頻裡面的土豪老闆、酒肉朋友、侄子和外甥都是他真正的員工。圖翻攝自朱一旦的枯燥生活blibli）

朱一旦原名朱亘，把自己的名字亘分成了一和旦，這才有了「朱一旦的枯燥生活」。朱老闆的名下實際有11家公司，並且是很多小公司的股東。他視頻裡面的土豪老闆、酒肉朋友、侄子和外甥都是他真正的員工。在他影片中頻頻亮相的勞力士手錶價值約在8萬元左右，與影片相互印證，他真的是一名土豪。

(中時電子報)