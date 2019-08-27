中正所四名英勇員警趙士宏、黃彥戩、支援警員邱傳進、蔡鈺偉。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左）肯定警方的辛勞與用心，十分鐘內逮捕搶匪，迅速破案偵破案情。（謝瓊雲攝）

六信理事主席溫永春（左）也親自到場致意表達感謝。（謝瓊雲攝）

彰化縣47歲陳男27日中午持改造手槍欲搶劫彰化市六信總社，彰化分局中正派出所4名正在巡邏的員警英勇趕到，不顧搶匪手中有槍，仍在10分鐘內將人制伏逮捕，彰化縣長王惠美、六信理事主席溫永春27日上午親至彰化分局表揚並頒發獎勵金。

陳男為現行犯，26日深夜遭彰檢檢察官複訊完畢，交由警方解交彰化地院，檢方並向彰化地院聲請羈押禁見，羈押庭上午開庭審訊，9時50分法官裁准收押禁見。陳男供稱是因家中缺錢、弟弟過世後有急用，才鋌而走險。

彰化分局長林崇志表示，六信發生持槍強盜案時，中正派出所警員趙士宏、黃彥戩第一時間趕到場追捕，陳男逃逸時開了一槍，並持槍瞄準員警，但第二槍並未成功擊發，事後警方鑑識人員比對時，才赫然發現手槍內有1顆已有擊發痕跡的不發彈，所幸二名員警未受傷，且不畏危險，英勇奮不顧身持續追捕逃犯。

隨後支援警力邱傳進、蔡鈺偉於彰美路1段道路上合力壓制搶匪，因陳男身材魁武並極力反抗，員警使出辣椒水才順利將人制伏逮回。全案從持槍闖入六信強盜一直到被員警逮捕，僅短短10分鐘。

王惠美強調，上任以來對彰化整體治安非常重視，這次六信搶案，警方能在第一時間破案，有賴全體同仁的用心。第一是六信行員很積極、迅速按下警報鈴，第二是彰化分局中正所員警迅速馳援，不畏歹徒手中有槍，持續地和歹徒對峙，還因此受傷。

她說，除了要肯定警察同仁，方仰寧局長指派刑事警察大隊、鑑識科進行相關蒐證，所才能快速偵破案情，謝謝所有英勇的警察同仁們全力查緝，大家一起努力讓彰化變成更加宜居的好地方，讓鄉親安居樂業、安心打拚。

六信理事主席溫永春表示，昨天整個過程，短短十分鐘，看見警方的專業與效率，尤其是員警們的勇氣令人非常感動，今天特別代表彰化六信來感謝慰勞他們。

(中時 )