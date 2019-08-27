天后蔡依林於去年發行新專輯《Ugly Beauty》，成了本屆金曲獎入圍最多的專輯，最終抱回年度專輯與年度歌曲兩大獎，蔡依林與團隊的辛勞總算有了代價，而天后得償所願後，最近在繁忙的工作日程中得到一段難得的空檔，Jolin樂得開啟度假模式，不但出國走走，最近更揪朋友到瑞芳旅遊，開心在IG曬出一系列歡樂照，沒想到其中幾張照片「春光乍現」，豐滿G奶幾乎撐爆輕薄上衣，蔡依林似乎也覺得尺度太over而快速刪照，但已被粉絲截圖瘋傳。

蔡依林人紅工作滿檔，但她從沒忘記粉絲，經常在社群網站上貼照po文，跟粉絲分享生活點滴，最近可以發現她啟動度假模式，還帶著愛犬「屋虎」同行，跟家人、朋友到瑞芳來場小旅行，Jolin在IG陸續更新照片，其中兩張她穿著桃紅色V領細肩帶上衣入鏡，貼著黃色小鴨這張照片，讓她大秀渾圓北半球，好身材若隱若現，但這還不是最突破尺度的。

蔡依林穿著同一套穿搭的另一張照片，是她跟愛犬「屋虎」手搭陽台排排站，她側身入鏡，開V的領口加上女兒牆壓胸，呈現G奶撐炸衣服的壯觀景緻，火辣身材因為這角度而毫無遮掩展現，是後天后悄悄將照片刪除，只留下了正好用手遮胸的正常照片，然粉絲早已截好圖片並另行上傳，直呼畫面「波濤洶湧」簡直太美好，害羞直呼不知道該看哪裡，甚至覺得這尺度有點太過頭，忙要Jolin當心「衣服往上拉點，不可以再穿這麼露了哦！」。

(中時電子報)