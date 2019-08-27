▲縣長林明溱在信義鄉見隆華橋溪底便道晴天揚塵雨天泥濘，馬上允諾將便道鋪設混凝土封層。（楊樹煌攝）

信義鄉隆華橋改建工程進行中，導致居民被迫改走溪底便道，唯便道僅鋪設級配，在重車輾壓下，路面崎嶇不平，晴天揚塵雨天泥濘，人車行駛險象環生，居民叫苦不已，今27日縣長林明溱偕同立委許淑華現場會勘後，決定優先改善便道鋪設混凝土封層工程。

林縣長今天由立委許淑華、縣議員謝明謀、蕭志全及村長謝在坤等多人陪同會勘，工務處及承包商當場提出便道封層瀝青或混凝土兩種估價及效益評估，縣長林明溱考量時效性及安全性，決定施設混凝土路面，並可即時進行辦便道封層，免除居民進出再飽受顛簸危險。

林明溱並指出，隆華橋改建工程攸關同富村眾多聚落居民及農園連外交通的便利與安全，縣府和立委許淑華好不容易爭取到1億1000多萬元在今年4月發包，預計明年4月完工後就能還給當地居民安全回家的路。

溪底便道經縣長劍及履及馬上答應改善後，林縣長也馬不停蹄再會勘信義鄉神木村民和巷路面改善、人和村人倫段泥土農路的水泥鋪面改善、同富村頭坑頂產業道路的擋土牆改善及羅娜村農地重劃區三處緊急農水路改善工程，並責成工務、地政處儘速發包施工。

(中時 )