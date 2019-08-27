人妻A女和丈夫坦承是鄭男的不用付錢的玩具。（羅浚濱翻攝）

鄭男妻子逼迫A女離職的對話。（羅浚濱翻攝）

聯電「8F廠」鄭姓設備經理，被指控在2017年到2018年10月間涉嫌利用職務權勢及機會，帶1名身為人妻的屬下A女到聯電宿舍過夜，甚至到摩鐵嘿咻，人妻丈夫向新竹地檢署提出告訴，並要求聯電檢舉調查鄭男惡行。

被戴綠帽的是人夫是新竹法界人士，他說今年初鄭男的妻子用line告知他，「你太太與我先生有外遇」，雙方見面後，鄭妻刻意隱瞞其夫身分，僅告知2人有不倫情事。

鄭妻拿出2人情色對話的簡訊，「超想再吻妳入睡的，有機會擁妳入睡更棒，我怎麼覺得三小時一下就到了啊？是我太久了？」「雖然有加上短暫的纏綿，短暫的愛已經很滿足了。」「你送東西給我，我就要跟你做嗎？說清楚明白一點，你是為了性？」「那我可以先躲進被窩攻擊你嗎？一個小時應該還夠用，其實從頭到尾，性對你來說才是你真正想要的」。

鄭妻並稱去年10月間，從家中監視器赫然發現丈夫竟趁她不在家，深夜帶A女返家，2人狀似親蜜疑有出軌偷腥。

鄭妻事後不斷到聯電公司堵A女，鄭男也頻在上班時間找A女「談話」，2人辦公室不倫情事隨之曝光，鄭男夫妻竟聯手逼迫A女在7月離職。A女事後也向丈夫坦承是鄭男不用付錢的玩具。

這名法界入士對鄭男在姦情曝光後竟要求妻子A女離職，相當不以為然，認為A女是遭鄭男逼姦提告，同時向聯電檢舉要求調查鄭男惡行。

(中時 )