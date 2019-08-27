調查局台北市調處外事站同仁粉墨登場拍攝反賄選短片。（台北市調處提供）

調查局台北市調處外事站同仁粉墨登場拍攝反賄選短片。（台北市調處提供）

明年二合一大選境外勢力蠢蠢欲動，調查局根據情蒐發現，境外勢力有結合賭盤並利用散布假訊息來操控賭盤以「三合一」方式影響選舉，調查局台北市調處長劉復興表示，針對這種趨勢，台北市處已由國安科及資通安全科會同外勤據點調查官，加強情報蒐集。

劉復興表示，明年的二合一選舉，在選舉查察方面除了查賄、暴力外，重點放在境外勢力及賭盤、假消息這三方面，以往賭盤大多由本土的組頭經營，不過，最近情蒐發現，部分大選賭盤開始使用網路簽賭，簽賭網站則設於境外，同時，初步調查簽賭網站的資金也是來自境外。

同時，境外簽賭網站則結合散布假訊息來操控賭盤，進而影響選舉公平性及選舉結果。

外事站反賄選宣導片（調查局提供）

劉復興表示，調查局在本月初已經成立假訊息防制中心由調查局資通安全處電腦偵辦科、資安鑑識科及外勤機動站組成，台北市處已經由國安科及資通安全科會同外勤據點調查官，加強情報蒐集，並將情蒐結果呈交假訊息防制中心深入偵辦。

此外，為了進行反賄宣導，台北市調處同仁粉墨登場，以半個工作天拍攝反賄選宣導短片，以行動劇方式突破傳統反賄選宣導思維，頗具專業效果，希望藉由賄選宣導杜絕賄選。

調查局台北市調處外事站同仁粉墨登場拍攝反賄選短片。（台北市調處提供）

調查局台北市調處外事站同仁粉墨登場拍攝反賄選短片。（台北市調處提供）

(中時 )