麻豆派出所巡佐吳孟宇日前協助一名身分不明女子找回家人，家屬拿出一張在全台首邑縣城隍廟求得的靈籤，感謝員警是她女兒的貴人。（劉秀芬翻攝）

台南市麻豆警分局麻豆派出所巡佐吳孟宇日前協助一名身分不明女子找回家人，該名55年次吳姓女子的母親前往指認後，不斷激動詢問「女兒妳去哪裡了，怎麼會出去這麼久」。在護送吳女至醫院檢查救治後，家屬突遞給員警一張靈籤，籤詩內容與協尋過程非常相似，所以家屬還說，「員警您是我女兒的貴人」。

吳孟宇在8月17日身分不明系統查得一筆資料，經比對發現與4月間在台南市走失的民眾符合特徵，聯繫家屬確認不明身分女子就是她走失的女兒，日前吳孟宇立即偕同家屬前往機構指認。

吳姓女子患有精神疾病，今年4月間由胞弟帶往醫院回診時，一時未注意突然就不知去向，家屬在走失後四處尋找都落空，也求神問卜，就是不放棄一絲希望，終於在走失4個月後，被尋獲平安回家。因為吳女認知、溝通上皆有困難，家屬對於她在外流浪4個月，感到相當不捨、訝異也慶幸能平安無事。

在吳員協助家屬完成指認並護送回醫院檢查救治後，家屬突遞給員警一張在全台首邑縣城隍廟求得的靈籤，籤詩寫到「還有貴人到家堂」，故事內容與本件協尋過程對照後，發現從發生到尋獲的時間都是4個月，而且尋獲的過程也非常相似，像是人生寫好的劇本，冥冥之中早已安排好。

(中時 )