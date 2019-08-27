7大工業國家峰會唯一共識，就是必須資助巴西撲滅亞馬遜雨林大火，然而巴西卻拒絕了這項2千萬美元的資助！巴西高級官員表示「歐洲應該把資金應用在在歐洲造林」，而非「殖民主義」行為。

衛報(The Guardian)報導，在法國比亞里茲召開的G7峰會，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)特別把亞馬遜大火列入議程，得到了多數國家的支持，決議要資助巴西2千萬美元以幫助滅火，主要是提供消防設備與消防飛機。

按理說，巴西應該欣然接受來自工業大國的捐助，但是出乎所有人意料的，巴西政府卻明確拒絕了！總統幕僚長歐納克斯‧洛倫佐尼(Onyx Lorenzoni)說：「我們很感謝這個提議，但是這些資金應該用在歐洲自己的造林事務上。」

他接著說：「馬克宏甚至無法避免世界遺產教堂內發生的火災，他打算教我們國家甚麼？講真的，我們巴西可以教任何國家如何保護原始雨林。」

他話愈說愈難聽「巴西是一個民主的自由國家，從來沒有殖民主義和帝國主義的做法，這也許是法國的行事目標。」

巴西總統後來證實了這些說法是巴西政府的立場。

巴西環境部長里卡多·塞勒斯(Ricardo Salles)早先時告訴記者，原本巴西對七國集團的資金表示歡迎，但是在總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與部長會晤後，巴西政府改變了方向，主要是擔心收了捐款之後的各種附帶條件，可能會限制巴西不能再對雨林開發，還有國際監管亞馬遜生態等事，因此巴西才會立刻以「殖民主義」、「帝國主義」來抨擊。

今年到目前為止，亞馬遜地區已發生了超過4萬1千起火災，而月大部分的火災都是人為的，是由農民或牧場主為了拓展現有農田而焚燒雨林。

馬克宏週一晚在法國電視台發表講話，他重申亞馬遜雨林大火是一個全球性問題，並且他在言詞間對巴西總統波索納洛有多次批評。馬克宏說：「我們尊重你的主權。這是你的國家，但是亞馬遜的樹木是地球之肺、是整個星球的重要器官，我們可以幫助你重新造林，而且我們也可以找到尊重自然平衡的經濟發展方式。我們不能坐視你你毀掉一切。」

馬克宏還承認，通過從巴西進口大豆，歐洲對雨林的農業壓力也有很大的責任。他說：「在某些角度上，我們是同謀。」

作為世界上最大的熱帶雨林，亞馬遜是一個重要的碳儲存庫，可以減緩全球暖化的速度。它橫跨了一些國家，包括巴西、阿根廷、智利等，但其中大部分屬於巴西，熱帶雨林裡有大約300萬種動植物，以及100萬土著民族，有些民族至今仍未被文明所發現。

(中時電子報)