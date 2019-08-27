基隆市警局今年在安居緝毒、掃黑打詐的成績十分亮眼，地方反映治安良好，深獲市民肯定，局長詹永茂（中）也肯定同仁用心。（基隆市警局提供）

基隆市8月份治安會報暨維護公共安全方案聯席會報，由副市長林永發頒獎治安有功單位，並由基隆地檢署主任檢察官侯靜雯蒞臨指導，表揚基隆市警察局，於6、7月份陸續偵破重大毒品、詐欺集團、組織犯罪、槍砲、殺人未遂等案，治安良好，查緝犯罪成果深獲民眾肯定。

基隆市警局表示，為積極貫徹內政部警政署對於當前「安居緝毒」、「打詐斬手」、「掃黑除暴」及「查察賄選」等重點工作，其中查緝詐欺工作成果頗豐，在7月份執行的「全國同步打擊詐欺專案行動」，獲警政署評核丙組第2名，查獲的車手頭及車手等，總計49名犯嫌，並查扣新台幣103萬6605元。

警方指出，另外有鑑於2020年大選將至，為淨化選前治安，警局自7月22日至8月5日，執行「108年第2波安居緝毒專案」，期間動員警力280人次，查獲毒品藥頭41人（包含1名跨境走私藥頭）、查獲藥腳46名，總計查獲毒品重量302公克、不法所得現金73萬6100元、改造手槍3枝等證物。

此外，警方也在專案期間內，經檢察官聲請羈押20名毒品藥頭，獲法院裁定羈押共17人，查緝成績斐然。

基隆市警局長詹永茂表示，警方將持續強力掃毒、防詐，落實當前警政策略，並持續加強宣導，透過友善通報網，鼓勵民眾勇於向警方檢舉，共同營造市民安心生活的居住環境。

(中時 )