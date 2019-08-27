泰安鄉南3村啟用新的社區接駁巴士。〔謝明俊翻攝〕

苗栗泰安鄉南方3個村落梅園、士林、象鼻，因山勢隔絕孤立，向來公共交通運輸非常不便，9年前，泰安鄉公所爭取購置的中型社區巴士，里程已高達35萬公里，對專門行駛山區的車輛而言，已達汰換程度，經泰安鄉公所向交通部申請補助，並由代表會同意先行墊付預算後，購置新的社區巴士，並在27日舉行新車啟用典禮。

泰安鄉梅園、士林、象鼻等南3村，過去一直因山勢隔絕，與泰安鄉往來不便，平素聯外交通都須經由台中和平鄉東崎路通往卓蘭、東勢等地區。泰安鄉公所原在9年前就購置一部中型巴士，提供南3村居民來往使用。

原本根據現行公務車輛汰換規定，年限不得低於12年，行駛里程數須超過12萬5千公里，但現有的社區巴士雖僅使用9年，但里程數卻高達35萬公里，遠超過規定汰換里程數近3倍，對於專門行駛山區車輛而言，確有安全上的顧慮。

因此，泰安鄉公所於106年向交通部公路總局申請新車購置補助，並由鄉代表會同意預算墊付，於今年購置新的巴士來提供南3村居民服務。社區接駁巴士行駛路線起迄點分別是天狗部落至卓蘭鎮公所。中間停靠梅園部落、大安部落、永安部落、南3村聯合辦公室、士林村辦公室、蘇魯部落、白布帆國小等地點，接駁班次每週1至週5，每日行駛4個班次。

27日上午，包括泰安鄉長劉美蘭及地方耆老多人前往象鼻活動中心，迎接新的巴士正式啟用，並由部落長老為新車舉行祈福儀式，劉美蘭表示，公所購置接駁巴士，就是為了保障鄉親行的權利，也希望藉此滿足鄉親交通需求。

泰安鄉南3村啟用新的社區接駁巴士。〔謝明俊翻攝〕

(中時 )