調解委員減少民眾興訟奏效，內政部統計2018年全國申請糾紛調解件數共14萬多件，調解成立比率達80.25％，創下歷年新高，調解成立比率最高三縣市，依序為台中市、彰化縣及台南市，行政院27日表揚年調解績優人員，全國450名受獎人，台中市90人獲獎，囊括全國五分之一，獲獎人數冠居全國。

法制局長李善植表示，台中市有4人榮獲獨任調解行政院長獎，拿下轉介調解行政院長獎者13人，調解服務年資行政院長獎者10人，獨任調解法務部長獎者2人，轉介調解法務部長獎者27人，及榮獲服務年資內政部長獎34人。

每年調解成立件數達200件以上，可榮獲獨任調解獎項者，包括太平區調解委員郭正吉（275件）、南屯區曾壬癸（274件）、霧峰區林登雄（263件）、太平區陳香蘭（254件）、大雅區林清貴（214件） 及西區林素霦（203件）。

李善植說，調解委員發揮紓解訟源及促進鄉里和諧的功能，台中市去年調解案2萬2098件，調解成立2萬0330件，調解成立率92％，經法院核定率更高達99.9％，調解績效全國之冠。

(中時 )