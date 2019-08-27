南太平洋友邦諾魯共和國24日舉行總統大選，在國際上挺台灣的前總統瓦卡連任失利，今天諾魯從新選出的19名議員中互選出安格明（Lionel Aingimea）為新任總統。外交部發言人歐江安說，駐諾魯大使王海龍已於第一時間代表政府向安格明致賀，對方強調台諾邦誼穩固不變，並願儘速來台訪問。

歐江安表示，安格明曾任司法部次長，對台灣友好，外交部將儘速安排訪台，強化雙方高層友好情誼。她說，外交部與駐館將與諾魯新任國家領導人及政府密切聯繫，在既有堅實的合作基礎上，繼續落實「踏實外交、互利互惠」的理念，深化兩國交流、鞏固邦誼。

歐江安指出，中華民國政府與人民對諾魯順利舉行選舉申致賀忱，也樂見諾魯對民主制度信念的堅持，顯示諾魯與台灣同為共享民主法治價值的堅實友邦。

關於兩國關係發展，歐江安強調，台諾關係穩健成長，在各項領域交流密切。兩國高層互訪頻仍，並在農業、醫衛、臺灣獎學金、潔淨能源等雙邊合作計畫的執行成果有目共睹，未來台灣與諾魯將持續在貿易拓銷、航空、海巡、資通訊發展等領域加強兩國合作。

(中時 )