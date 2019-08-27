勞動部今天公布「勞動基準諮詢會第 22 次會議議程」，其中，在7月31日落日的中油輪班人員放寛輪班間隔，中油再次送勞動部希望把間隔11小時放寛至8小時，而台灣觀光協會則希望在辦理ITF 台北國際旅展、海峽兩岸台北旅展及台灣美食展及赴海外推廣時可以放寛七休一，會議預計在9月3日舉行。

中油從事石油煉製及供應，工作有其專業性及安全考量。部分輪班人員如以間隔 11 小時休息時間排班，於人員受訓、請假等期間，調度人員代班困難，如造成空班將影響工安；另部分輪班人員工作地位處偏遠、交通往返時間較長，如以間隔 11小時排班，將減少返家休息時間。

經濟部認為，中油公司勞資雙方考量工安、交通往返時間，並兼顧輪班人員於空班前後獲得較多休息時間，以從事個人休憩、家庭生活照顧、社會活動參與，提出該公司部分輪班人員確有彈性調整休息時間必要，且不至於有過勞情形，同意中油公司在「勞雇雙方協商調整班次期間」（放寛輪班間隔）繼續適用該條項但書規定。

而交通部觀光局依發展觀光條例第 5 條規定，委託財團法人台灣觀光協會辦理海外參展及觀光行銷推廣活動等業務；台灣觀光協會執行觀光行銷推廣活動時，帶領觀光產業業者至海外參展，期間約 7 至 12 日，惟工作人員任務具無可取代性；另於國內辦理非例行舉辦的ITF 台北國際旅展、海峽兩岸台北旅展及台灣美食展)，員工必須執行任務，無法輪調休假。

交通部認為，台灣觀光協會於國外執行職務及辦理非經常性之活動或會議時，具有調整例假之需求；又該會之勞資會議代表及全體員工均表示同意納入適用勞動基準法第 36 條第 4 項（放寛七休一）規定，申請指定其適用。

(中時 )