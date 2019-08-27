資深媒體人黃暐瀚。（圖／取自《POP撞新聞》Youtube頻道）

20190827中天新聞 親綠拱郭！ 郭柯結盟35% 扁酸民調可信？

國民黨提名韓國瑜參選2020總統，不過，「換瑜」傳聞卻不斷，到底會不會成真？資深媒體人黃暐瀚今（27）日在Fm91.7《POP撞新聞》精闢分析。

黃暐瀚指出，選舉要講求精密計算，以4年前「換柱」為例，當時朱立倫、國民黨、媒體都不認為會贏蔡英文，不會贏為何又要「換柱」？因為當時洪秀柱打出「一中同表」，中南部立委認為選不下去，因此希望可以「輸總統、贏立委」。

如果韓國瑜聲勢繼續下滑，不論「藍綠對決」或是「三足鼎立」都輸的情況下，看起來總統大選不會贏，甚至就算國民黨內部判斷韓國瑜選不贏總統，會不會「換瑜」？

黃暐瀚鐵口直斷：不會換掉韓國瑜！除非韓國瑜自己不要選！

黃暐瀚強調，如果這時候「換瑜」，200萬的「鋼鐵韓粉」會「凍不條」，而且立委選舉會更慘。如果郭台銘打算是「換瑜」，可能會失望。

黃暐瀚分析，在此情況下，郭台銘還要等甚麼？最多就是選擇跟柯文哲合作或不合作，獨立參選或不參選。而如果郭台銘決定不參選，柯文哲才要面對困難的決定：他自己選或不選。

(中時電子報)