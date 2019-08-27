台灣好手周儀翔昨日完成體能檢測，正式成為CBA北京首鋼隊的成員，他在接受《北京青年日報》訪問時提到，期盼能夠發揮自己的長處，最重要的是能與林書豪聯手幫助球隊奪冠。

周儀翔在2017年參加CBA選秀，當時周儀翔曾在北控隊訓練，而北控隊也有意簽下周儀翔，旦南京同曦隊憑藉較佳的選秀順位成功「攔胡」，不過，周儀翔在CBA的第一個賽季表現並不理想，場均僅3.5分，三分球投籃命中率也不及三成。

上賽季，周儀翔被「租借」到新疆，獲得了逐步成長的空間，今年再次被「租借」到北京首鋼，而且是為期兩年的時間。

周儀翔說，第一年在南京還非常不適應，因此打起來比較沒有信心，第二年在新疆找到了自信，投籃也不再畏懼。

周儀翔對於新東家北京首鋼，「我認為自己很適合在這支球隊，我也很願意防守敵隊小洋將，不怕同隊競爭。」

至於林書豪有可能成為新隊友的消息，周儀翔開心表示，很期待與林書豪並肩作戰，更希望能和他一起摘下總冠軍。

(中時電子報)