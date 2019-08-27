台灣港務公司布袋管理處長謝診安表示，遊客能多到港區附近走走，看夕陽。（張毓翎翻攝）

今年嘉義布袋與澎湖間的搭船人次截至8月25日，比起去年同期增加約10萬人，布澎藍色公路蓬勃興盛，但地方觀光業者卻「超無感」。「錢都跑去澎湖了！」許多業者說，布袋缺乏觀光亮點，就算遊客變多，也無法刺激地方產業發展。

嘉義區漁會布袋直銷中心場長蔡士仁說，觀光魚市場的攤販大多晚上6點前歇業，有餐廳業者會延長1個小時關門，等遊客傍晚回到布袋，或許會想先用餐再回家；有發現經過的遊覽車變多，不過逛魚市場的人卻與往年差不多。

雲嘉南濱海國家風景區管理處指出，到訪高跟鞋教堂遊客數，去年至7月底有73萬人次，今年則下降為67萬，通常旅客規畫行程，較少將布袋納入考量範圍，對大多觀光客而言，布袋只是搭船中繼站，比較不會駐足停留。

台灣港務公司布袋管理處附近的高跟鞋教堂及鹽山廣場。（張毓翎攝）

「一年比一年慘！」鄰近高跟鞋教堂的民宿業者抱怨，景氣不好，遊客能省則省，若早上10點的開船，旅客可能提早1小時到附近晃晃，很少人會前一天晚上會來住宿，隔日再去搭船。

遊客晚上能逛港區附近的竹編廊道，欣賞美景。（張毓翎翻攝）

布袋鎮公所主任秘書蔡崇仁建議，想留住旅客，得看船公司是否願意配合當地業者營業時間，改變啟程及回程班次，許多既有觀光景點待改善，像是適合夜晚散步、看海景的海風長堤，漲潮時有海水從路旁冒出，也盼地方政府能多協助。

台灣港務公司布袋管理處長謝診安說，因配合旅行社及遊客規畫，船公司修改班次有困難，不過，港區附近的公共設施今年已陸續完工，近日與跟廠商洽談，未來期望將港區旁A1、A2專用區與水泥圓庫區，規畫極限運動、馬場與露營區等，吸引到更多澎湖旅客留宿布袋。

(中時 )