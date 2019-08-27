民進黨這次艱困選區布局是讓年輕人站到第一線，讓台灣「世代共贏」的目標是大主軸。民進黨提名策略小組今拍板，徵召中研院學者吳乃德兒子吳怡農參選台北市中山北松山區立委、市議員王閔生參選文山區，黨發言人李問參選馬祖立委；但最後結論待民進黨明天召開中執會通過確認。

其中被民進黨內人士形容為「要提有效牽制蔣萬安與勝選可能的人」的吳怡農最受矚目，吳美國耶魯大學經濟系學歷、陸軍特種作戰指揮部出身，長相跟蔣萬安一樣俊俏，卻練了一身蔣萬安所沒有的「六塊肌」，預料會是一場最受矚目的「雙帥之爭」。

民進黨原本規劃吳怡農出征文山區，對戰國民黨的賴士葆，台北市第3選區民進黨中央原本欲勸進發言人李晏榕對戰蔣萬安，但李民進黨秘書長羅文嘉表示，相較於大安區、文山區，中山北松山區的選票結構綠軍好一點，藍綠落差沒有那麼大；此外，國民黨北市第3選區的蔣萬安，屬於年輕的選將，這將會是一場有質感、也有一定精彩度的選戰，以全國73個區域立委來說，新人能夠被看到是好的第一步。

此外，民進黨提名策略小組拍板徵召年僅30歲的黨發言人李問參選馬祖立委；蔡英文總統2016年大選時僅拿下739票，得票率16.53％，是民進黨的沙漠選區，長期沒有派人參選，這次派出30歲的李問是台大人類學系畢業，芝加哥大學念碩士，碩士畢業後放棄美國籍，返台服兵役；2014年陸軍裝甲兵退伍、擔任英文報記者，轉到民進黨國際事務部、曾擔任總統府國安會國防幕僚；現在是民進黨公關處副主任兼發言人。

(中時 )