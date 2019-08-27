3年前爆發的台大醫學論文造假案，曾獲十大傑出女青年、被網友封為「美女教授」的時任口腔生物科學研究所教授張正琪，因被認定有違反學術倫理情事，不服降等為副教授且遭解聘、兩年內不得聘為台大教師；5年內不再受理教師資格申請等處分，她不服兩件行政訴訟都被判敗訴，提出上訴後，卻因未繳納各6000元的裁判費，也未委任律師或合乎資格的訴訟代理人，台北高等行政法院受理後，裁定駁回她的上訴。本案可抗告。

2016年11月，國外網站「學界同行審論平台」（PubPeer）揭露台大前生化所教授郭明良研究團隊，涉及多篇論文涉及造假，其中時任校長楊泮池擔任數篇論文共同作者，使得整個事件備受矚目，也在國際上引起討論。

2017年2月24日，台大召開教師評審委員會，調查後決議解聘郭明良、張正琪，並認定共有8人違反學術倫理，給予不同程度處置。其中張正琪升等教授資格被撤銷，還被解聘，兩年內不能聘任為教師，另有5年內不受理教師資格升等審定申請等處分。

對於台大校方的處分，張正琪聲稱，2013年刊登在Cell Death Differ的論文與其升等教授無關，另2008年刊登在JBC的論文自己是第三作者，不涉及違反學術倫理部分，否認論文造假，提訴願翻案不成，提出行政訴訟救濟。

台北高等行政法院審理後認為，有關解聘一定時間不能聘任為教師部分，張正琪是經台大、教育部及科技部認定違反學術倫理，已損及教師專業尊嚴，嚴重違反為人師表的倫理規範，有違《教師法》規定，經有關機關查證屬實，解聘是經台大所、院、校三級教評會的決議作成處分，並無不法。

張正琪升等教授資格被撤銷，北高行認為，本件是張經檢舉其升等教授送審的代表著作及參考著作之一有違反學術倫理情事，經台大依其處理要點相關規定，責由醫學院組成調查小組開啟調查程序，用意是在重新檢視張當初升等教授時的審定處分，張正琪在其教授資格經審定後，被檢舉送審著作涉有舞弊，台大作成撤銷教授資格，及5年內不受理其教師資格審定申請，符合修正前審定辦法，及台大處理要點等規定。張提出的兩件訴訟，都判決駁回。

張正琪不服兩案都敗訴，聲明提出上訴，北高行受理後，認為她未依行政訴訟法相關規定繳交各6000元的裁判費，也未委任律師或合乎資格的訴訟代理人，經裁定限期補正，也逾期未補正，合議庭最後裁定駁回上訴。

(中時電子報)