台北律師公會抨擊律師公會全聯會日前參與「第8屆兩岸和平發展法學論壇」，是自甘淪為統戰及矮化我國國格的工具，全聯會27日對北律發出強烈譴責，反批北律恣意攻擊，不實指摘，強調為保障大陸眾多台灣律師執業環境，法學論壇屬例行交流且行之有年，大陸方面並未要求我方對於任何政治主張表態。

台北律師公會是就8月21日至23日全聯會參加由海峽兩岸關係法學研究會主辦的「第8屆兩岸和平發展法學論壇」，發出聲明批評全聯會是我國法學界重要成員之一，面對各類統戰手段，應採行合理迴避或其他必要作為，以免遭利用為宣傳工作，卻消極配合，自甘淪為中國統戰及矮化我國國格的工具。

對此，全聯會發出措辭強烈的聲明，指該論壇屬兩岸正常交流，不容恣意扭曲，且先前從未見北律對相關論壇有何異議，卻突於今年提出激烈反對，顯屬突兀可議。

全聯會表示，為期預防及解決兩岸因交流所衍生法律問題，而與大陸方面進行法律交流，本屬必要溝通平台；從2007年起，對外即以「台灣律師公會聯合會」名義，而與大陸方面交流，雙方均以平等地位進行互動，從未有所謂降低層次情事，更無任何自我矮化情形，參與本次法學論壇也無例外。

參與本次法學論壇，自屬正當必要，北律竟稱應採行合理迴避，顯然昧於現實，而為無理主張。本次法學論壇僅單純法學交流，大陸方面並未要求我方對於任何政治主張表態，我方更不可能會有任何相關表態，北律指責實屬誣衊之詞。

(中時 )