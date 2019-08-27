◎長照悲劇倍增 恐有模仿效應

8月24日台中市發生74歲藥師殺害73歲中風癱瘓老妻後自戕、2天後桃園市出現77歲老翁將76歲失智失能妻子推落水圳再跳水輕生；照顧悲劇恐怕出現「模仿效應」，行政院長照諮詢小組提案要求國家通訊傳播委員會協調媒體對於「照顧悲劇」相關報導，增列「1966」求助專線」或關懷語。

◎陸客不來衝擊大 交通部提四大措施

大陸限制旅客來台，8月起暫停發放個人來台簽證，9月起調整來台團客配額，宣布至今已近滿月，交通部昨日召開會議，針對陸客問題提出四大措施，包括開放便利簽證、提高包機補助、新闢航點或增加航班、引流觀光客至中南部旅遊。

◎不滿遭撤 花蓮藍主委怒嗆吳敦義

國民黨花蓮縣黨部與中央黨部互槓風波，並未因派任新主委進駐而暫停。因不滿遭撤換，原主委鄒永宏今天大動作率幹部「重返」縣黨部，對媒體高喊：「我是黨員直選的主委，吳敦義憑什麼撤我職務！」還加碼爆料「媒體報導前縣長傅崑萁可能選立院正副院長，吳敦義竟私心太重，馬上就打壓」、「吳敦義就是想自己列不分區立委，自己想選立法院長」！

◎標哥喊話 郭幕僚：台中基本盤鬆了

鴻海創辦人郭台銘將在9月17日申請連署截止日前慎重考量參選與否，令藍營基層焦慮不已，大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前公開闢謠，隔空對郭董喊話「初選輸了不甘願，還蠢蠢欲動」。郭幕僚蔡沁瑜今天說，郭董聽聞後相當感慨，僅說「就讓他說吧，我們也沒有必要真的要對號入座」，不過，這也反映國民黨壓力非常大，顯示國民黨台中基本盤鬆動了，要做一些事情來鞏固。

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(中時電子報)