▲在教育部各項比賽勇奪佳績的各所學校，分別由縣府祕書長洪瑞智頒獎表揚。（楊樹煌攝）

南投縣府27日在同德家商舉辦中小學校長會議，有170多位校長齊聚一堂，分享教育政策理念及宣導相關校園業務，縣府祕書長洪瑞智勉勵與會校長們，除針對優秀學生的拔尖人才栽培，扶弱更重要，期許老師創新教學，培養和提升基本學力，讓每個孩子都能看見進步。

中小學校長會議首由，洪祕書長頒獎表揚在教育部各項比賽勇奪佳績的各所學校，包括中小學科展獲縣市團體獎第3名，個別獲獎學校則是大成、北梅國中及旭光高中，另獲教育部閱讀磐石獎的三光國中與營盤國小等還有獲全國學生創意戲劇比賽決賽、全國學生音樂比賽、學生舞蹈比賽等在全國競賽獲特優和優等表現優異的學校。

此次會議以「適性揚才、學力提升-讓每個孩子都看得到進步」為主題，除教育處各單位業務報告、提案討論與綜合座談，並邀請到亞洲大學副校長柯慧貞教授針對當前日益嚴重的青少年網路成癮問題，進行專題演講，讓與會校長與學校能針對網路成癮學生能進行更有效的輔導策略。

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