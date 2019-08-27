台西綠能專區的前身是「雲林離島工業區台西區」，面積1143公頃，閒置28年，其中七成是私人土地，用途大多為魚塭。（周麗蘭攝）

針對前雲林縣長蘇治芬在臉書砲轟雲林縣長張麗善「把台西綠能專區開發案往外推」，指稱即將進駐的綠能大廠已在台成立資本額8億元的台西電業。雲林縣府27日表示，整個綠能專區的規劃開發許可都還沒有下來，更不可能開始招商，「如果已經有特定廠商，這件事我們真的不知道是怎麼一回事。」

台西綠能專區的前身是「雲林離島工業區台西區」，面積1143公頃，閒置28年，其中七成是私人土地，用途大多為魚塭，前縣長李進勇規畫轉型為「台西綠能專區」，第一期開發範圍326公頃。

張麗善去年上任後進行地主意願調查，全區839.29公頃、地主952名，同意做綠能的面積僅281.91公頃（392人）、不同意的面積304公頃，其餘觀望。縣府六月間宣示暫緩台西綠能專區。

張麗善表示，用地轉為太陽能發電，涉及土地使用方式改變，衍生徵收地價稅、土地增值稅、遺產稅、贈與稅、漁保資格等問題，部分已同意的地主也希望保住農保、漁保資格，不納賦稅前提下，才願意配合開發。

張麗善說，稅賦及漁保資格問題，她上任前，行政院去年曾召開三次跨部會議沒有定論；上任後她找行政院政務委員張景森談，她建議畫一區做屋頂型種電，或採魚電共生方式進行，張景森建議不要因此而破壞土地，全區若能規畫招商引資，能更充分利用土地。

針對蘇治芬在臉書上的抨擊，張麗善表示，若台西工業區開發後也能在廠房屋頂種電，她不理解在工業區設置前就有什麼進駐廠商？是預定什麼廠商？

新聞處長周柏吟指出，整個綠能專區的規劃開發許可都還沒有下來，更不可能開始招商，如果已經有特定廠商，縣府真的不知道是怎麼一回事，外界的不實指控的對前縣府團隊的傷害很大。

周柏吟表示，此一離島工業區的方向不應只是鋪設滿太陽能電板，把所有土地變成種電的土地，雲林鄉親只能收取微薄的租金，卻沒有產業進駐，也沒有增加工作機會，這樣等於變相提供雲林的土地讓廠商財團去賺錢，特別是外資廠商，這是不合理的。

周柏吟說，應該要讓整個開發案升級，要讓產業進駐、研究力量進駐、工作機會進駐，這對雲林才可能帶來最大的利益。

(中時 )