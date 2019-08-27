藍鵲輪內部寬敞（王志偉攝）

蘇花改開通後人車必將進入另一高峰，台開集團與百麗航運共同合資，引進高速客輪「藍鵲輪」，而籌備已久的「宜蘭－花蓮」航線，今天證實，定期航班將於9月20日正式開航，百麗航運董事藍俊昇表示，此航線不僅可活絡台灣東部的觀光、舒緩運輸車流，更能從海上一覽知名清水斷崖的絕色風光。

百麗航運佈局台灣藍色公路，今年引進兩艘澳洲Austal大型高速客輪「雲豹(RIKULAU)」、「藍鵲(BLUE MAGPIE)」後，便立即投入「布袋-馬公」航線，以及復航睽違8年的「台中-馬公」線，今天再次宣布，籌備已久的「蘇澳-花蓮」定期航班將於9月20日正式開航。

百麗表示，由於蘇花改將於2020年1月全線通車，勢必為台灣東部帶來大量人潮，「蘇澳-花蓮」航線的開通，將有助於解決花東地區車票一位難求的困境，目前規劃「藍鵲」投入東海岸的運輸，上午10點自蘇澳出發，下午3點30分從花蓮返回，單向航程只需1小時10分的時間，即可輕鬆往返兩地。

此航線最大的賣點，就是能近距離飽覽台灣東部蔚藍海岸，百麗進一步指出，由於「藍鵲」搭載船體電子穩定系統設備(T-FOIL)，使百麗的高速客輪能較其他船舶更靠近風浪較大的斷層岩岸而不減低搭乘的舒適度，此外，百麗更貼心規劃在斷崖帶放慢船速，讓遊客能一親知名清水斷崖的絕色風光。

百麗航運董事藍俊昇董事長更進一步宣示，期許未來全台海岸線與各大離島，都能看到百麗「雲豹」、「藍鵲」的蹤跡，讓百麗成為台灣藍色公路運輸的新代名詞。

(中時 )