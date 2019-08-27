台中市府打造審計新村青創基地，近來趁勢推出全新主題式市集「不能只有文青」吸引人潮。（盧金足攝）

近年來人潮吸引錢潮的文創市集，助圓年輕人創業夢，台中市審計新村團隊推出主題式市集「不能只有文青」，7期T＆R廣場吸引被譽為亞洲最美藝術市集「綠美丘」進駐，總太地產推動「共好」理念，號召住戶當頭家，嘉磐建設則邀民眾參與「小老闆市集」，看好文化是門好生意的商機。

總太地產將「創業」概念延伸進社區，住戶有成為社區價值的生產者，由創業成功達人分享創業經驗，接棒活動為「共好市集」，住戶一起設攤當頭家，透過市集與外界進行資源交換，提供當頭家的墊腳石。

嘉磐建設推出「CP皇后鎮市集」，在南區園道將廢棄的塑膠工廠及老屋，著手改造為藝術文創空間，工廠一樓規畫藝術市集，二樓為餐飲空間，還有市集及地下室開放藝術展覽區。

「CP皇后鎮市集」登上網美拍照打卡熱點，8月號召大人、小孩接力舉辦大老闆、小老闆二手市集，大人出售珍藏物品，延續回憶、故事，小朋友參與做頭家，販售二手玩具、文具、作品，體驗創業當老闆的樂趣。

由銳宇建設打造的T＆R廣場，由審計新村創辦人吳宗穎帶領團隊，打造集結文創美學的全新藝術市集，實驗平台提供給有創意、想法的年輕人激盪火花，團隊策展美學營造市集品牌，躋身寸土寸金7期的亮點。

(中時 )