台中國家歌劇院2019「NTT遇見巨人系列」的首檔節目將推出《舞力》。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院2019「NTT遇見巨人系列」的首檔節目《舞力》，將於中劇場演出。台中國家歌劇院藝術總監邱瑗（右1）與平珩（左1）、島崎徹（中）展開對談。（陳淑芬攝）

日本大勢編舞家島崎徹（Toru Shimazaki）27日表示，現代商業導向的世界裡，好像數字才有意義，但是舞蹈、音樂不能量化，要透過「有感」重新喚回個人感觀。島崎徹的島崎明星舞團將與國家文藝獎得主平珩的舞蹈空間舞團在台中國家歌劇院推出《舞力》舞作，展現抒情、極速炫目的舞蹈新感受。

台中國家歌劇院2019「NTT遇見巨人系列」的首檔節目《舞力》，將於9月28日、29日在中劇場演出。台中國家歌劇院藝術總監邱瑗27日與平珩、島崎徹展開對談，暢談《舞力》舞作的《零極限》、《南之頌》、《瞬舞力》等3支風格迥異的作品。

島崎徹帶領的島崎明星舞團將演出結構繁複，又流暢的《零極限》。他表示，音樂家貝多芬與莫札特透過音樂來流傳感情與感受；舞蹈是肢體動作傳達出來的訊息，過去的人們對於事物都充滿感情，但是，現代成長環境將年輕一代的感覺給抹煞掉了，希望透過音樂及舞蹈，重新喚回人們的感觀及感受。

舞蹈空間舞團將演出《南之頌》、《瞬舞力》兩支風格截然不同的作品。平珩指出，《南之頌》是島崎近10多年來受台灣原住民文化藝術衝擊與影響的作品；《瞬舞力》舞者在30分鐘內越舞越快，舞者在群舞中又各有自己的個性、故事，是極大的挑戰。

(中時 )