陳姓男子因《17》直播主「黛爺」不理他，醋勁大發，在「黛爺」與粉絲群組裡PO文罵她是「酒店小姐」、「好像有吃藥」，還「翻群」將粉絲踢出群組，「黛爺」憤而提告陳男涉嫌妨害名譽、妨害電腦使用等罪。台北地檢署調查後，今天依妨害名譽罪起訴陳男，另外陳男被控「翻群」涉妨害電腦使用罪，則因罪嫌不足，獲不起訴。

「黛爺」是《17》知名直播主，還出版LINE貼圖「黛爺來了」。檢方調查，「黛爺」粉絲陳男在今年4月間，因不滿「黛爺」對他不理不睬，醋勁大發，便在「黛爺來了自己的女友自己疼」LINE群組裡PO文暗批「黛爺」，「好像有吃藥」、是「酒店小姐」。此外，陳男還「翻群」將其他粉絲踢出群組，因此「黛爺」控告陳男妨害名譽、妨害電腦使用等罪。

檢方調查時，陳男辯稱，他沒有誹謗犯意，「翻群」屬於用自己LINE帳號使用權限，沒盜用其他粉絲或「黛爺」帳號。

檢方認為，陳男進入LINE群組裡「翻群」，不構成妨害電腦使用罪，不起訴處分。但陳男在LINE群組裡PO文指責「黛爺」有「吃藥」、 是「酒店小姐」部分，涉犯妨害名譽罪，依法起訴。

(中時 )