國安私菸案上周偵查終結，侍衛室軍官吳宗憲、張恒嘉及華航前副總邱張信等13人起訴，而華航前資深副總邱羅雅美在內的華航人員、涉案將官等都將另案偵辦。外界質疑全案高舉輕放，兩套標準處理涉案者。台北市議員羅智強表示，他對此案預言神準，自詡可以改行當半仙。

羅智強在臉書指出：「我早早就說了，私菸案落在邢泰釗的保皇署手上，保證『低低舉起，輕輕放下，大事化小，小事化無，真的有事，就推前朝』，而我們的太糟大人，也果然不讓人失望⋯⋯」。

羅智強得意地問網友：「你說說，羅智強的預言準不準？我可以改行當半仙嗎？」。

網友對國安私菸案偵結情形表示：「果然顏色對了，大事化小，小事化無，好棒棒！」、「這是好事！可喜可賀，選前這樣離譜的事多來幾件，多幾個段宜康，陳明通，陳師孟……」；並對羅智強推測神準大讚：「大安羅半仙，打案不假仙」、「是很準，但這樣辦案風格真讓人生氣」。

(中時電子報)