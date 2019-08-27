國安私菸案上周偵查終結，侍衛室軍官吳宗憲、張恒嘉及華航前副總邱張信等13人起訴，而華航前資深副總邱羅雅美在內的華航人員、涉案將官等都將另案偵辦。外界質疑全案高舉輕放，兩套標準處理涉案者。台北市議員羅智強表示，他對此案預言神準，自詡可以改行當半仙。
羅智強在臉書指出：「我早早就說了，私菸案落在邢泰釗的保皇署手上，保證『低低舉起，輕輕放下，大事化小，小事化無，真的有事，就推前朝』，而我們的太糟大人，也果然不讓人失望⋯⋯」。
羅智強得意地問網友：「你說說，羅智強的預言準不準？我可以改行當半仙嗎？」。
網友對國安私菸案偵結情形表示：「果然顏色對了，大事化小，小事化無，好棒棒！」、「這是好事！可喜可賀，選前這樣離譜的事多來幾件，多幾個段宜康，陳明通，陳師孟……」；並對羅智強推測神準大讚：「大安羅半仙，打案不假仙」、「是很準，但這樣辦案風格真讓人生氣」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。