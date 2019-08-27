台北溫州街工人墜16米電梯井不治 18:012019/08/27 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市工安意外，工人踩空直墜16米深的電梯井，傷重不治。（民眾提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市今天傳出工安意外，消防局下午3時許獲報，溫州街12巷的新建工地，有工人自1樓疑似踩空，墜落電梯井，高度約16米，送醫不治。相關單位正調查意外原因，釐清有無人為疏失。 據了解，48歲林姓工人事發前在該工地一樓施做通往地下樓層的電梯工程，疑似不慎踩空，直墜16米深的電梯井，救護人員抵達時已無生命跡象，送醫仍傷重不治，將由轄區大安警分局報請檢察官相驗，調查死因。 (中時 ) #電梯 #意外 #工人 #不治 #調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 歐元區8月製造業PMI 意外揚升 04:102019/08/23 全球財經 富少炸隧道害死女友 士檢追加妨害公眾往來重罪 13:072019/08/23 社會 俄專家模擬美中航母編隊對抗 結果令人意外 20:122019/08/23 軍事 北市府颱風天清淤 73歲工人落水不治身亡 16:132019/08/24 社會 男子永安漁港落水 消防海巡救起送醫不治 15:422019/08/25 社會 北投男子毆母放火又跳樓 搶救不治 17:222019/08/25 社會 賓士對撞機車起火 老農不治車上祖孫三人逃生 12:002019/08/26 社會 女攻頂富士山 慘遭落石砸中喪命 13:512019/08/26 國際 印尼示威者向警察潑汽油點火 一警皮膚嚴重燒傷不治 21:282019/08/26 國際 男子酒後失控遭警壓制 休克不治家屬陳情 16:182019/08/27 社會 社會熱門新聞 人倫悲劇 台中母抱5歲兒墜樓亡 - 社會 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 軍人撿屍性侵酒女 無套2次醒來還想要 - 社會 小狗慘遭拖行全身破皮 阿嬤不是故意的 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。