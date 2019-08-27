台北市今天傳出工安意外，消防局下午3時許獲報，溫州街12巷的新建工地，有工人自1樓疑似踩空，墜落電梯井，高度約16米，送醫不治。相關單位正調查意外原因，釐清有無人為疏失。

據了解，48歲林姓工人事發前在該工地一樓施做通往地下樓層的電梯工程，疑似不慎踩空，直墜16米深的電梯井，救護人員抵達時已無生命跡象，送醫仍傷重不治，將由轄區大安警分局報請檢察官相驗，調查死因。

(中時 )