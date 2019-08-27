屏東縣長潘孟安接見屏東出身的羽球新星林俊易（左），他甫拿下美國羽球公開賽冠軍，世界排名晉級到第81名。（潘建志攝）

屏東出身的羽球新星林俊易，7月參加2019年美國羽球公開賽獲得冠軍，世界排名晉級到第81名。俊易從國小到高中都在屏東就讀，雖有外縣市學校以豐厚獎金挖角仍不為所動。才19歲的他前途無量，未來希望能獲選國手為國爭光。

林俊易從就讀枋寮鄉建興國小開始，就展現過人羽球天賦。進入枋寮國中後，在教練鄭哲昌指導下，成績更是突飛猛進，曾獲得全中運金牌，高二參加雪梨羽球國際賽，拿下個人第一座國際賽冠軍，開始在國際嶄露頭角。

目前他就讀台北大學球類運動系，今年參加美國羽球公開賽，打敗泰國選手獲得冠軍，世界排名也從122名晉級到第81名。他說，當時因積分不夠必須1天連打3場會外賽，還要克服時差問題，對體力是很大負荷。

所幸在教練指導下完成比賽，進入決賽後漸入佳境，他也開始享受比賽，最終獲得冠軍非常開心。鄭哲昌表示，俊易的心理素質非常優秀，抗壓力及自我調整能力都很強，不該輸的比賽幾乎都不會輸，是非常有潛力的選手。

俊易的另一名貴人是台北啟睿公司負責人謝泓銘，從俊易國一時就開始贊助他及球隊，出錢出力。鄭哲昌說，俊易家裡環境困苦，若無議員劉淼松及謝董事長等善心人士幫忙，及縣府籌措經費，很難有今日的傑出表現。縣長潘孟安27日也接見恭賀俊易，並頒發3萬元獎勵金。

(中時 )