中秋節即將來臨，人安基金會新北平安站與多家業者舉辦「寒士慶中秋」活動暨職業媒合活動，預計宴請350位弱勢朋友們一起慶中秋，幫助重返社會。（戴上容翻攝）

中秋節即將來臨，人安基金會新北平安站與多家業者舉辦「寒士慶中秋」活動暨職業媒合活動，預計宴請350位弱勢朋友們一起慶中秋，幫助重返社會。（戴上容翻攝）

中秋節即將來臨，為陪伴弱勢、清貧朋友順利就業喜迎中秋，人安基金會新北平安站與多家業者、新北市志願服務協會於9月3日上午10時在三重光興活動中心舉辦「寒士慶中秋」活動暨職業媒合活動，預計宴請350位弱勢朋友們一起慶中秋，幫助重返社會。

新北平安站長張子文表示，感謝牛閣牛肉麵店贊助發放近500份涼麵、伊莎貝爾長年提供萬顆月餅，新北市議員王威元還贈送弱勢同胞們衣服、內褲、毛巾、香皂、牙膏牙刷、刮鬍刀等生活小禮品，讓弱勢族群們可在佳節中感受到社會溫暖。

張子文指出，接觸的弱勢朋友們常覺得自己蓬頭垢面，沒有信心因此不願踏入職場，基金會盡力輔導，讓弱勢朋友們先改變外觀以提升信心，再協助就業重返社會。

張子文說，目前輔導職業多以大樓管理員、粗工、舉牌員、派報人員等為簡單工作為主，基金會已廣發放活動單，當天朋友們憑單入場。

人安基金會表示，協會長期關懷陷入經濟困境的清貧人士，提供無家者可以潔身沐浴、短暫夜宿之處外，每周一到周五都會在全台平安站發放午、晚餐。

(中時 )