「華山草原」分屍命案，台北地院月初認定射箭教練陳伯謙惡性重大，泯滅人性，將陳男判處死刑，案經上訴後，高院今日審理，陳男又向法官表示，本案還有一名叫ERIC的男子涉案，高院認定他有串證及逃亡可能，裁定羈押禁見。

高院經分案後，由法官邱滋杉承審，陳筱珮任審判長，法官訊問陳柏謙後，認定他犯罪嫌疑重大，且犯後曾支解被害人屍體予以丟棄，有湮滅證據之事實，又所犯強制性交而故意殺害被害人罪之法定本刑為死刑或無期徒刑，屬重罪。

高院認為陳男經北院判處死刑，在此情形下，自有畏罪逃亡、規避審判程序之動機及高度可能，有相當理由認為有逃亡之虞，且他又供稱尚有ERIC男子涉案，也有相當理由認有勾串共犯或證人之虞，因此諭令羈押，並禁止接見、通信。

38歲的陳男去年5月在華山草原上搭建「野居草堂」，作為推廣傳統弓道技藝之用，並在該處進行傳統文化教學，高姓女子報名課程，並到草堂與陳等人聊天、飲酒，她因酒醉昏睡倒臥草堂內休息，陳男趁高女酒醉，乘機加以性侵。

高女遭侵犯後酒意稍醒，陳仍不罷手，過程中因高女反抗，陳勒死 被害人，藏屍草堂內的綠色塑膠箱內，再於深夜將死者分屍，還把高女左側乳頭及下陰部切下要製成標本，以鹽巴及明礬覆蓋放置夾鍊袋內，進行防腐，最後將屍塊分裝成7包，載至陽明山山區丟棄。

林偉信攝

(中時 )