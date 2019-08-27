第76屆威尼斯影展將於當地時間28日開幕，蔡明亮將於30日第10度造訪水都，此次以4K修復版《不散》入選「經典放映」單元，影展特地規劃於9月3日在藝術雙年展的場地舉辦世界首映，蔡明亮映後將以「電影記憶的即興創作」為題，現場以繪畫和音樂分享的方式與觀眾互動，呈現截然不同的觀影經驗。他昨在臉書粉絲頁發佈新版的主視覺海報，以及為其親手繪製的畫作。

蔡明亮最近重新看該片，「過程中我一直笑，簡直是齣喜劇。」他更回憶當年《不散》的卡司和角色，楊貴媚客串演出在戲院嗑瓜子的豔冶女子，陳湘琪飾演小兒麻痹的售票員，資深演員石雋則在戲院看著自己過去演出的電影，蔡明亮感嘆：「我給石雋一個大特寫，拍得很長，銀幕的光映在他臉上，淚水在眼裡閃爍，我依然感動，也恍然為什麽後來又拍了《你的瞼》。」

不散-4K修復版-海報。汯呄霖提供

談到另位友情客串的陳昭榮，蔡明亮表示：「那時他已演了《霹靂火》正火著。」他的老班底演員陳湘琪、李康生同樣演出該片。雖然文內已經透露該片大半劇情，但蔡明亮說：「我一點都不在乎爆雷，看電影不單只是看雷，大部份的雷不就那麽回事，嚇嚇你，騙騙你。」他強調當年為了4個鏡頭在福和戲院拍攝10多天，只為堅持：「每個畫面都要像一幅畫一樣。」他也相當期待此次在威尼斯展演的效果。

(中時 )