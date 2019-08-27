世足資格賽中華男足30人名單。（中華足協提供）

2022卡達世足亞洲區第2輪資格賽9月5日開踢，中華足協27日公布30人大名單，有「台灣隊長」陳柏良等5名旅外好手入列。其中效力於中甲青島黃海的後衛殷亞吉月初受傷，足協正協調俱樂部讓他回台養傷，希望這位台灣、西班牙混血後衛能盡快痊癒，至少趕上9月10日主場對尼泊爾之戰。

中華男足在世足資格賽與澳洲、約旦、科威特、尼泊爾分到B組，9月5日首戰約旦，10日戰尼泊爾，這兩戰中華隊都在台北田徑場出賽，固然有主場優勢，卻也有一定要拿到分數的壓力，尤其主場對尼泊爾一定得全取3分。

足協本月與國立體大簽訂國家隊訓練基地合作備忘錄，惟國體的天然草皮球場還在整修，中華隊教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）6月在高雄集訓，也很滿意南部的訓練條件，今起先集合效力國內聯賽的國腳，於高雄國訓中心展開集訓，旅外好手則依規定於9月1日報到。

中華隊這次徵召了陳柏良、溫智豪、殷亞吉（以上中甲）、王睿、溫智豪（以上港超）等5月旅外好手。台韓混血後衛王建明已與光州FC解約，提前投入集訓，但因他的身分問題，出賽資格仍有變數。而上月被英超水晶宮青年隊釋出的「甜甜圈弟弟」沈子貴，也在這次的徵召之列。

效力於中甲青島黃海的殷亞吉受傷，回歸中華隊仍有變數。（新華社資料照）

足協力爭歸隊的殷亞吉月初受傷且免戰迄今，則是另一變數。蘭卡斯特此前受訪時表示，殷亞吉需要養傷數周，不過足協一直和青島黃海俱樂部保持聯繫，也強調目前中華隊有足夠的醫療水準，能把國腳照顧好，希望殷亞吉能回台養傷，即使不可能趕上5日對約旦，或許還有機會迎戰尼泊爾。

目前集訓的陣容方面，除了6月兩場友誼賽的班底，大同後衛黃楚軒、航源FC後衛林世凱、台電中場嚴和生與剛從航源FC轉會至台灣鋼鐵的邊鋒游家煌，是這次徵召的新面孔。蘭卡斯特最後會決定24人名單，由於還有旅外好手加入，本土陣容這幾天集訓的卡位競爭，將會非常激烈！

(中時電子報)