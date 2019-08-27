台南市大內區環湖社區27日下午發表「我的婆祖」繪本，描繪今年99歲的許寶秀接生婆祖（前排坐輪椅者）的生命故事。（劉秀芬攝）

接生無數人 大內環湖社區幫99歲接生婆出書

今年99歲的許寶秀女士，對台南市大內區環湖社區而言，是一位家喻戶曉的接生婆祖。社區發展協會理事長鄭燦彬為感念婆祖對大內及環湖地區的奉獻，邀請其孫字輩家人洪素珍，為許寶秀婆祖的生命故事畫出一本精采的圖畫書，27日下午社區舉辦發表會，曾被接生的老寶寶也到現場感謝婆祖。

在台灣光復後的40年代後期，一直到50、60年期間，環湖社區多數孕婦都是由產婆，也就是所謂的助產士接生，許寶秀女士就是當時唯一的一位助產士，現今50、60歲以上的在地居民，都是經過許寶秀婆祖雙手接生來到世界。69歲的鄭燦彬與71歲的表哥陳春風都是許寶秀接生的。

許寶秀小時候居住在環湖，20多歲就通過看護婦及助產士檢定考試，一輩子接生無數，為譽稱為「環湖第一助產士」。後因社區對外交通改善，村內的產婦都到台南等外地醫院或診所去生產，許寶秀的助產士身分也就功成身退。

晚年除了協助先生務農，許寶秀也是村內辦桌一流的廚師，退休後積極參加樂齡學習中心環湖分站的課程，並擔任社區志工多年，2011年時以90歲高齡獲台南市政府優良志工表揚，成為長青典範。

鄭燦彬為感念許寶秀對大內及環湖地區的奉獻，邀請其孫字輩家人洪素珍，為許寶秀婆祖的生命故事精彩畫出一本圖畫書，經由在地的退休校長嚴秀鳯協助，終於完成一本可供流傳的環湖生命故事「我的婆祖」。

27日下午的新書發表會也邀請任職於中正大學圖書館的梁芝儀為此書導讀，社區長輩邊聽邊回憶童年往事，聽得津津有味。大內區區長李賢村也感謝環湖社區能幫許寶秀婆祖出書，不僅是一種傳承與紀錄，更讓子孫更能了解在地歷史。

(中時 )